Нафта дешевшає через другу хвилю коронакризи

09:09 03 жовтень Київ, Україна

Вартість нафти стрімко знижується. На початку тижня показники стрибнули вниз на 5%, потім, показавши невпевнене зростання, знову скотилися вниз.

На побоюваннях, що «друга хвиля» коронавірусу вже почала підривати попит в той час, як країни ОПЕК + нарощують видобуток, ф'ючерси на сорт Brent оновили мінімуми за 2 тижні.

Ринок «нервує», оскільки постачання з країн ОПЕК і Московії збільшуються, при тому що ситуація з попитом стає все гіршою, відзначає аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Ситуацію погіршує той факт, що у європейських НПЗ залишилися значні надлишки дизельного палива, яке не було розпродане за слабкий літній сезон, відзначає Bloomberg. Заводи в Фінляндії, Франції та Нідерландах планують різко скоротити закупівлі сировини і на 25% знизити завантаження потужностей в жовтні.

Одночасно знову почав падати попит на авіапальне. Попит на польоти різко падає із закінченням сезону літніх відпусток. Ryanair скасовує рейси на жовтень і готується «порізати» зимовий розклад на листопад-березень через відсутність охочих літати. Lufthansa повідомила, що кількість бронювань на жовтень становить 10% від доковідної норми.

"Зростання кількості заражених коронавірусом у світі та зниження переміщень людей ставить під питання подальші перспективи відновлення попиту на нафту", констатують аналітики Промсвязьбанка.

У найближчій перспективі нафта може подешевшати до 38 доларів за барель Brent, прогнозує ПСБ.