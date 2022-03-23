Нафта дешевшає через новий штам коронавірусу

Поширення нового штаму коронавірусу вплинуло на дані торгів на нафтовому ринку. Експерти побоюються, що попит на нафту знову впаде в зв'язку з карантинними обмеженнями. А значить - ціна «чорного золота» знову повзе вниз.

Станом на 9:05 за Києвом серпневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,27 (0,36%), до $74,41 за барель. Більш активно торгуються вересневі контракти, що подешевшали в ході торгів на $0,26 (0,35%) - до $73,88 за барель.

Серпневі ф'ючерси на WTI до цього моменту дешевшали на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,24 (0,33%), до $72,67 за барель.

Тиск на котирування нафти здійснюють оновлені побоювання щодо коронавірусу, зокрема, трейдерів турбує поширення нового штаму Covid-19 «Дельта». Зростання кількості хворих в деяких країнах несе ризики для попиту на сировину, оскільки на цьому тлі знову вводяться обмеження на пересування.

При цьому віцепрезидент з енергетичного консалтингу IHS Markets Віктор Шум (Victor Shum), якого цитує агентство Bloomberg, зазначив, що, незважаючи на новий варіант коронавірусу, попит на нафту продовжує різко зростати і зростання це підтримується в основному США, Китаєм і країнами Близького Сходу.

У центрі уваги інвесторів на цьому тижні буде також засідання ОПЕК+, в рамках якого альянс прийме рішення щодо видобутку нафти. Раніше ЗМІ повідомляли, що альянс може наростити видобуток.