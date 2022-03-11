Нафта дешевшає через COVID-19

Експерти відзначили падіння вартості нафти в середньому на 1%. Такі показники на 16 жовтня 2020 року пов'язані безпосередньо з загрозою другої хвилі захворюваності коронавірусом.

Згідно з даними торгів на Лондонській біржі ICE Futures, вартість ф'ючерсів на грудень північноморської суміші Brent знизилася на 0,43 долара, або на 1%, склавши 42,73 долара за барель. За підсумками торгів днем раніше грудневі контракти подешевшали на 0,16 долара, або на 0,37%.

Торги на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) показали падіння вартості ф'ючерсів на листопад американської нафти WTI на 0,38 долара, або на 0,93%, і склали 40,58 долара за барель. У четвер ф'ючерси знизилися в ціні на 0,08 долара, або на 0,2%.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) в своєму звіті, опублікованому на цьому тижні, відзначило, що «друга хвиля випадків захворювання COVID-19 і нові обмеження на пересування в цей час уповільнюють зростання попиту» на нафту. МЕА зберегло прогноз попиту на 2020 рік на рівні 91,7 млн б/д, що на 8,4 млн б/д менше, ніж в 2019 році.