Нафта дешевшає - причини і цифри

Дані світових торгів свідчать про падіння розцінок на «чорне золото». Нафта з поставкою на серпень зараз котирується в розмірі 71,35 долара за барель. Такі розцінки на ф'ючерси, на думку експертів, досить низькі.

За даними Bloomberg станом на 8:26, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,46%. При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 69,36 долара за барель, втративши 0,37%.

Нафта знизилася в ціні після досягнення нових багаторічних максимумів в понеділок, адже інвестори очікують на цьому тижні результатів переговорів між Іраном і світовими державами щодо ядерної угоди, що, як очікується, збільшить поставки нафти на ринок, пише Reuters.

Так, в минулу п'ятницю нафта Brent перевищила 72 долари за барель вперше з 2019 року, оскільки дисципліна ОПЕК+ щодо поставок і відновлення попиту зняла побоювання з приводу неоднакових темпів вакцинації проти COVID-19 по всьому світу.