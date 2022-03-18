Нафта дешевшає - інвестори бояться надлишку продукту

Інвестори хвилюються, що нафту буде продавати нікому. На тлі загострення пандемії коронавірусу попит на «чорне золото» зменшився, а вироблення продукції залишилося на колишньому рівні.

Ціни на нафту еталонних марок помітно просіли. На ринок натиснули два фактори - зростання запасів бензину в США і збільшення обсягів видобутку нафти в Лівії. За даними Investing, вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 9:58 за київським часом становила 41,78 долара за барель. При цьому ще напередодні, 21 жовтня, котирування досягали 43 долари за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 40,05 долара за барель. Днем раніше вартість цього сорту перевищувала 41,5 долара за барель.

Міненерго США повідомило, що запаси бензину в країні минулого тижня виросли на 1900000 барелів. Аналітики, опитані S & P Global Platts, прогнозували зниження запасів на 1600000 барелів. За словами аналітика AxiCorp Стівена Іннса, якого цитує Інтерфакс, дані про скорочення споживання бензину стали "найбільш нервовими" для нафтових цін на тлі "всіх побоювань щодо того, що COVID-19 знову починає негативно впливати на споживчу поведінку".

Стурбованість ринку також викликає відновлення видобутку нафти в Лівії. Віцепрем'єр Уряду національної згоди Лівії Ахмед Майтіг заявив, що видобуток в країні вже досяг 500 тис. барелів на добу і до кінця жовтня складе 550-560 тис. б/с. За його словами, до кінця поточного року в Лівії буде добуватися 1 млн барелів нафти в добу.