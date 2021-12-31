Нафта відреагувала на світову політику і впала в ціні

09:41 19 серпень Київ, Україна

Сьогодні ринок нафти змінив свої позиції, і ціна на нафту впала майже на 1%. Це пов'язано з невпевненістю в стабільності американської економіки. Стурбований ринок різко реагує на найменші зміни і новий пакет методів стимулювання економіки США викликає питання у світової громадськості.

Станом на 8.15 EET ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшувалася на 0,75% - до 45,12 долара за барель, вересневі ф'ючерси на WTI дешевшали на 0,58% - до 42,64 долара за барель.

"Проблеми попиту стримують нафтові ціни, так як все ще немає прогресу з питання економічного стимулювання в США, а торгові переговори США і КНР були відкладені", - цитує агентство Рейтер думку старшого менеджера відділу досліджень Nissan Securities Хіроюкі Кікукави (Hiroyuki Kikukawa).

Білий дім і республіканці як і раніше не можуть домовитися з демократами в конгресі про стимулювання економіки США і можливих подальших посилених виплати по безробіттю через розбіжності про розмір стимулювання. Білий дім згоден виділити 1 трильйон доларів, а демократи вимагають як мінімум 2-трильйонний пакет підтримки.

Раніше президент країни Дональд Трамп заявив, що відклав переговори з КНР з торгівлі через коронавируса. Пізніше представник Білого дому додав, що Трамп не відмовлявся від укладеної раніше торгової угоди з КНР, але нових переговорів з торгівлі з Пекіном не буде, і країни обговорюють лише реалізацію попередніх угод.

Зниження нафтових котирувань стримують дані Американського інституту нафти (API). У ніч на середу інститут повідомив, що комерційні запаси нафти в США за тиждень по 14 серпня впали на 4,3 мільйона барелів. Цей показник виявився кращим за прогноз зниження в 2,7 мільйона. Офіційна статистика буде опублікована міненерго країни в середу ввечері.