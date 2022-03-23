Нафта не врятує російську економіку

Ціна на нафту, що виросла на ринках, не зможе повністю компенсувати втрати російської економіки, вважає професорка кафедри соціальної та економічної географії РФ МДУ, провідна спеціалістка з регіональної економіки Наталія Зубаревич.
Якщо не перероблятимуть всю цю нафту, доведеться затикати свердловини. Коли свердловина затикається, особливо на старих родовищах, це вже загублена свердловина.
Найгірша ситуація у компанії «Лукойл», яка найбільше нафти продавала на американський ринок.
Вона розповіла, що зараз паливо в основному йтиме на внутрішній ринок, але Росія не має такої потреби. Тому розмови про те, що Росія „відіб'ється“ на високій ціні на нафту, закінчаться тим, що нафти поменшає.
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