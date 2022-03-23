Нафта не врятує російську економіку

14:09 23 березня Київ, Україна

Ціна на нафту, що виросла на ринках, не зможе повністю компенсувати втрати російської економіки, вважає професорка кафедри соціальної та економічної географії РФ МДУ, провідна спеціалістка з регіональної економіки Наталія Зубаревич.

«Вже зараз третина російської нафти, переважно танкерної, не продається. РФ продає нафту з великим дисконтом — 20–25%, близько 20% вартості бареля. Те, що ми вивозимо танкерами, не йде. Тому що танкер має бути застрахований, без цього не покидає причал. А страхові компанії зараз не готові страхувати та перестрахувати транспортування цього вантажу. Вони вважають ризики неприйнятними, були такі ситуації, що російські танкери бовталися в морі та нафта не продавалася», - сказала економістка.

Якщо не перероблятимуть всю цю нафту, доведеться затикати свердловини. Коли свердловина затикається, особливо на старих родовищах, це вже загублена свердловина.

Найгірша ситуація у компанії «Лукойл», яка найбільше нафти продавала на американський ринок.

«Там вони мали свої автозаправки. А зараз США російської нафти не беруть. Затарюватимуться нафтопереробні заводи, внутрішній попит не такий, щоб цю нафту споживати», — пояснила Наталія Зубаревич.

Вона розповіла, що зараз паливо в основному йтиме на внутрішній ринок, але Росія не має такої потреби. Тому розмови про те, що Росія „відіб'ється“ на високій ціні на нафту, закінчаться тим, що нафти поменшає.