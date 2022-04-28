Нафта на ринку зросла в ціні

Винахід вакцини від коронавірусу позитивно вплинув на стан нафтового ринку. Протягом місяця експерти відзначають підвищення цін на 20%.

Нафта марки Brent з постачанням в січні впала на 1,02%, до 47,69 долара за барель на 16:30 за київським часом. Нафта марки WTI знизилася на 0,57% до 45,27 долара.

Brent і WTI виростуть більш ніж на 20% в листопаді, що є найсильнішим щомісячним приростом з травня. Цьому сприяють надії на те, що три перспективні вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо. Члени Організації країн-експортерів нафти, Росія та інші країни (група ОПЕК+) розглянуть можливість продовження наявних скорочень на три-чотири місяці або поступове збільшення видобутку з січня. ОПЕК+ мала знизити поточне скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з січня.

Ціни також знайшли деяку підтримку після того, як Moderna Inc заявила, що подасть заявку на екстрений дозвіл в США і Європі на вакцину COVID-19. Компанія оприлюднила повні результати дослідження на пізній стадії, що показує, що її вакцина ефективна на 94,1% без серйозних проблем з безпекою.

Goldman Sachs заявив, що зростання кількості випадків COVID-19 взимку не завадить відновленню балансу на ринку нафти в результаті прогресу вакцинації. Згідно з прогнозом, в 2021 році ціна на нафту марки Brent виросте до 65 доларів.

Опитування 40 економістів і аналітиків, проведене агентством Reuters, показало, що ціна на нафту Brent в наступному році буде в середньому 49,35 долара за барель.