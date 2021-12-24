Нафта може коштувати $10 за барель - Wood Mackenzie

Аналітики Wood Mackenzie прогнозують падіння вартості нафти протягом наступних 30 років. Довгостроковий прогноз зроблений на основі досліджень компанії в галузі енергетики. На думку експертів консалтингової компанії, світ перейде на електроенергію згідно з Паризькою угодою і вартість за барель не перевищуватиме $10.

Аналітики підрахували, що до середини століття попит на нафту може впасти на 70 відсотків в порівнянні з нинішнім. Причому падати він почне вже в 2023-му, а потім різко прискориться. Експерти вважають, що до 2030 року ціна еталонної Brent опуститься до 37-42 доларів за барель, а через два десятиліття за бочку і зовсім будуть давати 10 доларів.

Раніше в квітні російське Міненерго передбачило пік світового попиту на нафту. Його чекають не раніше 2030-2035 років, проте все більше посилюються ризики його настання в більш ранній період і істотного скорочення темпів зростання світового попиту на нафту в 2020-і роки. У відомстві вважають, що дані ризики зростають через наслідки пандемії коронавірусу, яка негативно вплинула на споживання нафти і нафтопродуктів.