Нафта дорожчає через зниження карантинних заходів

Ранкові торги нафтою висвітлили зростання цін по всьому світу. «Чорне золото» стрімко дорожчає на тлі перспектив збільшення попиту на сировину. Трейдери пояснюють свої очікування зняттям карантинних обмежень по світу і свободою переміщень.

Станом на 7.37 EEST ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,29%, до 73,07 долара за барель. Вартість липневих ф'ючерсів на WTI піднімалася на 0,31%, до 71,1 долара за барель.

"Оскільки ринок зосереджений на відновленні попиту, в короткостроковій перспективі є потенціал для його подальшого зміцнення", - сказав агентству Блумберг глава відділу стратегії сировинних товарів ING Group Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Нафтові трейдери також відстежують перспективи потенційного повернення офіційних поставок іранської сирої нафти на ринок, при цьому Тегеран і світові держави ведуть переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року. У той час, як заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у вихідні взяв під сумнів шанси відновлення угоди перед національними виборами 18 червня, делегації продовжують працювати, намагаючись вирішити проблеми, що залишилися.