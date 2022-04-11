Нафта дешевшає на тлі побоювань через новий штам коронавірусу

Дані торгів в середу показують зниження розцінок на нафту. Новий штам коронавірусу вніс свої корективи в світову економіку. На тлі побоювань нової хвилі розцінки на «чорне золото» знову поповзли вниз.

Станом на 13.53 EEST ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,64% - до 76 доларів за барель, серпневих ф'ючерсів на WTI - на 0,64%, до 74,77 долара за барель.

Нафтові інвестори зберігають побоювання з приводу поширення штаму COVID-19 "дельта", який ставить під загрозу відновлення економіки, а також може призвести до додаткових обмежень.

"На нафтовому ринку назрівають проблеми. Зростають побоювання, що збільшення кількості випадків захворювання COVID-19 "дельта" може затримати повне відновлення економіки. Це, в свою чергу, являє собою серйозну загрозу для зростання попиту на нафту в короткостроковій і середньостроковій перспективі", - сказав газеті Wall Street Journal аналітик PVM Oil Associates Стівен Бреннок (Stephen Brennock).

Інвестори звернули увагу на статистику по запасах "чорного золота". Так, Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в США за тиждень, що завершився 9 липня, скоротилися на 4 мільйони барелів, у той час, як аналітики прогнозували зниження на 4,3 мільйона. Пізніше в середу управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) повідомить офіційні дані. Очікується, що відомство повідомить про зниження показника на 4,3 мільйона барелів.