Нафта дешевшає на тлі побоювань через новий штам коронавірусу

Дані торгів в середу показують зниження розцінок на нафту. Новий штам коронавірусу вніс свої корективи в світову економіку. На тлі побоювань нової хвилі розцінки на «чорне золото» знову поповзли вниз.
Станом на 13.53 EEST ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 0,64% - до 76 доларів за барель, серпневих ф'ючерсів на WTI - на 0,64%, до 74,77 долара за барель.
Нафтові інвестори зберігають побоювання з приводу поширення штаму COVID-19 "дельта", який ставить під загрозу відновлення економіки, а також може призвести до додаткових обмежень.
Інвестори звернули увагу на статистику по запасах "чорного золота". Так, Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в США за тиждень, що завершився 9 липня, скоротилися на 4 мільйони барелів, у той час, як аналітики прогнозували зниження на 4,3 мільйона. Пізніше в середу управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) повідомить офіційні дані. Очікується, що відомство повідомить про зниження показника на 4,3 мільйона барелів.
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