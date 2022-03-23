Нафта Brent рекордно впала в ціні

Нафтові ф'ючерси останнім часом не відрізняються стабільністю, і весь світ спостерігає за різкими стрибками вартості «чорного золота». Рекордною стала ціна на марку Brent в червні і становила $38. Сьогодні, 29 жовтня 2020 року, вартість знизилася ще.

Вартість грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent знизилася на торгах у четвер на 3,11%, до $37,84 на 13:05 за Києвом. У попередній раз ціна опускалася нижче позначки в $38 за барель 15 червня.

Ф'ючерс на нафту WTI з постачанням в грудні знижувався на момент написання замітки на 3,53% - до $36,07.

Як зазначає видання, нафтові котирування падають другий день поспіль через ризики COVID-19 і невизначеність, пов'язану з виборами в США. Негативно на ринок впливають також і інші фактори - зростання запасів сировини в США, яке виявилося сильніше прогнозів, побоювання з приводу надлишку пропозиції і ослаблення попиту на паливо і очікуване відновлення нафтовидобутку в Лівії до 500 000 барелів на день після тривалого періоду зупинки виробництва.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 2,7%, WTI - на 3,1%.

За прогнозами інвестбанку Morgan Stanley, ціни на нафту марки Brent виростуть до $50 за барель у другій половині 2021 року завдяки зниженню курсу долара і прискоренню інфляції.