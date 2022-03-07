Нерухомість в Україні зросла в ціні

Послаблення карантинних заходів оживило ринок нерухомості. Згідно з даними рієлторів, вартість житлової площі виросла в середньому на 4-18%. В основному мова йде про нові будинки у великих містах країни.

У Києві вартість квадратного метра подорожчала з квітня по червень на 18%, піднявшись з 25,1 тис. до 29,5 тис. грн. При цьому в доларовому еквіваленті середня вартість квадратного метра в столиці підскочила на 12%, перевищивши $1 тис. Мінімальна вартість "квадрата" житла в Києві на сьогодні складає $720.

Подорожчало житло і у Львові. В середньому квадратний метр в тутешніх новобудовах став дорожче на 12%. За рік ціна збільшилася в гривні з 17,1 тис. до 19,2 тис. грн, в доларовому еквіваленті - з $640 до $690.

В Одесі вартість нового житла виросла трохи менше - на 4%. У травні квадратний метр тут продавали по 20,2 тис. грн. При цьому в доларах ціна залишилася на тому ж рівні - $750.

Фахівці з нерухомості прогнозують пік попиту на житло в червні. Найбільшою популярністю, як і раніше, будуть користуватися 1-2-кімнатні квартири. До кінця літа вартість житла в новобудовах зросте ще на 5-7%. Покупці все частіше зацікавлені покупкою заміської нерухомості. У зв'язку з пандемією все більше людей хочуть жити за містом, зростає попит і ціни.

В середині травня середня ціна квадратного метра в передмісті Києва склала 17 700 гривень, додавши за місяць 1,7%. Головним фактором, який впливає на ціну квадратного метра в ЖК під Києвом, є не карантин, а подорожчання собівартості будівництва, оскільки навесні подорожчали ціни на керамоблок, метали і утеплювачі.