"Недружні" Росії країни виявилися найбільшими інвесторами в економіку РФ

18:41 30 березня Київ, Україна

«Недружні» Росії країни, перелік яких продовжує розширюватись і вже налічує 50 держав, виявилися найбільшими інвесторами у російську економіку.



Прямі інвестиції у РФ - тобто вкладення реальний сектор через частку капіталі чи боргові інструменти - на 75% забезпечені країнами зі списку умовних «ворогів». На кінець 2021 року їх вкладення досягали 379 млрд. доларів, підрахували аналітики ІК «Локо-Інвест».



Це накопичений обсяг інвестицій, що склався за три десятиліття сучасної історії країни. Найбільш значуща участь «недружніх» інвесторів – у ключових секторах економіки, на які припадає 50% російського ВВП та 40% зайнятості.



Це, зокрема, видобуток корисних копалин та обробна промисловість, куди «недружні» країни вклали суму, що дорівнює 20% усіх основних фондів. Ще вище їхня частка у торгівлі (рівна 80% основних фондів), фінансах (майже 70%), а також у науково-технічних галузях (40%).



«Недруги» поставляють у Росію та основний обсяг високотехнологічних товарів, забезпечуючи 55% імпорту машин та обладнання.



Щодо «дружніх» країн – таких, як, наприклад, Китай – то від них дочекатися інвестицій так і не вдалося, незважаючи на плани розвороту економіки «на схід», що лунають з 2014 року.



За даними ЦБ, інвестори з КНР вклали в реальний сектор Росії всього 3,01 млрд. доларів (станом на 1 жовтня 2021 року). Причому після анексії Криму та розвалу відносин із Заходом замість припливу китайських грошей відбувся їхній відтік: обсяг інвестицій зменшився на третину, або 1,5 млрд доларів.



Не вдалося залучити китайців і на російський фінансовий ринок, незважаючи на заклики торгувати в обхід долара та розміщення резервів у юанях.



Частка «недружніх країн» у портфельних інвестиціях до Росії - тобто вкладення в акції, облігації та інші цінні папери - становить 87%.



Бізнес і громадяни РФ також вважають за краще зберігати гроші майже виключно в «недружніх» юрисдикціях: туди йде близько 90% усіх портфельних та прямих інвестицій із РФ.



Нагадаємо, перелік «недружніх» держав президент РФ Володимир Путін доручив створити у квітні 2021 року на тлі масового вислання російських дипломатів із Заходу.. Спочатку в нього входили лише дві країни - США та Чехія.



5 березня 2022 року після початку війни в Україні та відповідних санкцій Заходу перелік збільшився у 25 разів. До нього були включені країни Євросоюзу, Австралія, Албанія, Андорра, Великобританія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія Японія.



