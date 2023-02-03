Нестача електроенергії має проінфляційний ефект - НБУ

Дефіцит електроенергії в Україні спричинить додаткову зміну інфляції на 3 процентні пункти в середині 2023 року, а до кінця року додаватиме 2 п.п. до темпів зростання цін.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.
Нестача світла має проінфляційний ефект через збільшення виробничих витрат та скорочення пропозиції.
Найбільший прямий внесок у собівартість продукції матиме вимушений перехід бізнесу на генератори, вартість електроенергії, що виробляється, з яких значно перевищує вартість електроенергії для непобутових споживачів. Цей вплив посилено високим попитом на паливо, зокрема, для потреб генераторів.
На посилення інфляційного тиску впливає порушення технологічних процесів виробництва. Цей фактор зумовлює скорочення обсягів виробленої продукції та збільшення витрат, що найбільше позначається на вартості послуг та цінах енергоємних товарів.
Це продукти, що потребують термічної обробки (м'ясо та молоко, хліб, солодощі, напої), обігріву та освітлення (тепличні овочі, яйця), складних технологічних процесів (олія, побутова хімія, ліки, будівельні товари).
З іншого боку, відключення електроенергії дещо стримує інфляцію через зменшення споживання через фізичну недоступність установ торгівлі та послуг, а також загальне зниження внутрішнього попиту.
У НБУ кажуть, що змінюється і структура попиту у бік товарів тривалого зберігання та для забезпечення енергоавтономності, тоді як споживання товарів та послуг не першої необхідності зменшується.
Вплив дефіциту електроенергії на річну зміну індексу споживчих цін НБУ оцінив у +0.5 п. п. на кінець 2022 року, проте надалі проінфляційний вплив на показники інфляції зростатиме.
За базовим сценарієм він досягне максимуму 3 п.п. у II-III кварталах 2023 року та знизиться до 2 п.п. наприкінці року.
Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України.
Нестача світла має проінфляційний ефект через збільшення виробничих витрат та скорочення пропозиції.
Найбільший прямий внесок у собівартість продукції матиме вимушений перехід бізнесу на генератори, вартість електроенергії, що виробляється, з яких значно перевищує вартість електроенергії для непобутових споживачів. Цей вплив посилено високим попитом на паливо, зокрема, для потреб генераторів.
На посилення інфляційного тиску впливає порушення технологічних процесів виробництва. Цей фактор зумовлює скорочення обсягів виробленої продукції та збільшення витрат, що найбільше позначається на вартості послуг та цінах енергоємних товарів.
Це продукти, що потребують термічної обробки (м'ясо та молоко, хліб, солодощі, напої), обігріву та освітлення (тепличні овочі, яйця), складних технологічних процесів (олія, побутова хімія, ліки, будівельні товари).
З іншого боку, відключення електроенергії дещо стримує інфляцію через зменшення споживання через фізичну недоступність установ торгівлі та послуг, а також загальне зниження внутрішнього попиту.
У НБУ кажуть, що змінюється і структура попиту у бік товарів тривалого зберігання та для забезпечення енергоавтономності, тоді як споживання товарів та послуг не першої необхідності зменшується.
Вплив дефіциту електроенергії на річну зміну індексу споживчих цін НБУ оцінив у +0.5 п. п. на кінець 2022 року, проте надалі проінфляційний вплив на показники інфляції зростатиме.
За базовим сценарієм він досягне максимуму 3 п.п. у II-III кварталах 2023 року та знизиться до 2 п.п. наприкінці року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі