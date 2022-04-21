Неамериканським платіжним системам заборонили обслуговувати в США карти банків Росії під санкціями

Міністерство фінансів США попередило неамериканських операторів платіжних систем про порушення санкцій Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) у разі використання в США карт російських банків, включених до SDN List ( це список фізосіб або організацій, які вважаються такими, що завдають шкоди безпеці Сполучених Штатів) , таке роз'яснення опубліковано на веб-сайті відомства.
Крім цього OFAC забороняє американським операторам та банкам-еквайєрам обробляти транзакції за картками іноземних фінансових установ, які потрапили до списку санкцій.. Заборона не діє лише у випадках виключень або за наявності дозволів OFAC.
Міністерство закликало американців та юридичних осіб виявляти обережність при роботі з неамериканськими операторами платіжних систем, які обслуговують картки внесених до списків санкцій банків, і «чиї картки приймаються в США».
Американським фізичним та юридичним особам рекомендовано перевіряти банківські ідентифікаційні номери (БІН).
Міністерство закликало американців та юридичних осіб виявляти обережність при роботі з неамериканськими операторами платіжних систем, які обслуговують картки внесених до списків санкцій банків, і «чиї картки приймаються в США».
Американським фізичним та юридичним особам рекомендовано перевіряти банківські ідентифікаційні номери (БІН).
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