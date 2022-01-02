Не всім пенсіонерам заплатять надбавки

Український уряд активно виконує свій план щодо збільшення прожитого мінімуму, а також зміну алгоритму нарахувань соціальних виплат. З цим пов'язано безліч змін в житті пільговиків і пенсіонерів.

Після підвищення рівня прожиткового мінімуму, багатьом пенсіонерам підвищили мінімальні виплати. Однак, не всі українці отримали надбавку. Зокрема, робочим пенсіонерам не перерахували надбавку в липні. Про це заявила директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

У Пенсійному Фонді України пояснили, що після підвищення рівня прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам не додали наднормативний стаж і не змінили страхового стажу. Всі ці показники будуть враховуватися відразу після виходу на пенсію. Після цього можна зробити перерахунок і отримати надбавку.

Охріменко додала, що в ПФУ не беруть до уваги понаднормовий стаж. У разі підвищення рівня прожиткового мінімуму надбавки нараховуються тільки непрацюючим пенсіонерам.

Тільки після виходу на пенсію вдасться отримати всі виплати з урахуванням надбавок.