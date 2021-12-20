НБУ заявляє про зростання цін і виході з кризи: новини економіки

Прес-служба Національного банку України заявляє про те, що економічна криза для України закінчується. Нестабільна ситуація з економікою викликана коронакрізісом вирівнюється і в Україні варто чекати підвищення цін. Наступного роки планується, що економіка виросте на 4%

"Українська економіка поступово відновлюється від коронакрізіса, а разом з цим прискориться і зростання цін. Економіка скоротиться на 6% за підсумками 2020 року, але в наступні роки її зростання складе близько 4%. У свою чергу, інфляція прискориться до 4,7% в кінець цього року і також буде близькою до середньострокової мети Національного банку 5% в наступні роки. Про це йдеться в щоквартальному інфляційних звіті за липень 2020 року ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найгірший період для економіки вже позаду, адже пом'якшення карантину сприяє пожвавленню ділової активності.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, в каси банків за перше півріччя 2020 надійшло 961,4 млрд грн готівки, що на 11,8% менше в порівнянні з цим періодом в 2019 році.