НБУ заявив про зниження кількості готівки в країні

Національний банк опублікував звіт про свою діяльність за останні кілька місяців. Згідно з даними, НБУ вирахував, що в обіг виходить менше готівки. Також, серед новин фінансового сектора - оновлення списку банків, що мають право працювати з великою кількістю готівки.

В Україні з початку року на 1,1 мільярда гривень стало менше в обігу готівки - до 559 млрд 600 млн грн, тоді як в минулому році фіксували істотне зростання цього показника. Відзначається, що з цієї суми в касах банків налічується 44 млрд 600 млн грн, 515 млрд грн - поза банками.

У 2020-му в середньому обсяг готівки зріс на 23%. Цьому сприяла низка факторів. Зростання відбулося завдяки передбачливості економічних агентів в умовах невизначеності і зменшенні мобільності під час карантину; завдяки процесам конвертації валютних заощаджень на потреби споживання; збільшення потреб в гривні на потреби товарообігу через девальвацію національної валюти.

АТ «Укрсиббанк» став п'ятим за рахунком банком, якому буде дозволено проводити операції з великими сумами готівки. Зокрема, ця фінансова установа буде забезпечувати готівкою інші банки, а також зможе на законних підставах приймати від них залишки, старі купюри. Про це повідомили в пресслужбі нацрегулятора.

Рішення в НБУ прийняли 2 березня 2021 року, передував йому лист від «Укрсиббанку». У банку надали всі документи, що підтверджують відповідність виставленим умовам.