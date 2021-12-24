НБУ зафіксував підвищення безготівкових операцій серед населення

Дані звіту Національного банку України свідчать про те, що українці переходять на безготівковий розрахунок. Регулятор провів дослідження, згідно з яким безготівкових операцій з використанням платіжних карт стало більше.

Згідно зі звітом регулятора, за кількістю здійснених операцій в Україні на першому місці карткові платіжні системи - майже 6 млрд шт. (84,7% від загальної кількості операцій в платіжних системах). Це на 18,6% більше, ніж в 2019 році.

У той самий час сума операцій, здійснених в карткових платіжних системах, в 2020 році зросла в порівнянні з 2019 роком на 10,6%, до 3 957,3 млрд грн.

Протягом минулого року продовжували збільшуватися безготівкові платежі з використанням платіжних карток. Так, кількість таких платежів зросла на 25,1%, до 5 211,2 млн шт. (86,9% від загальної кількості), а сума - на 22,8%, досягнувши 2 208,7 млрд грн (55,8% від загальної суми операцій з картками).

У Національному банку відзначили, що за 2016-2020 роки обсяг переказів в межах України через системи переказу коштів виріс більш ніж в два рази. Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Протягом 2020 сума коштів, отриманих в країні з використанням міжнародних систем переказу коштів, майже в п'ять разів перевищувала суму коштів, відправлених за її межі.