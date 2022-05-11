НБУ вийшов на міжбанк
15:00 10 грудня Київ, Україна
9 грудня 2020 року Національний банк України нарешті з'явився на міжбанківському валютному ринку. Більше місяця експерти відзначали відсутність активності НБУ в купівлі та продажу валюти. Вчора регулятор закупив долар.
За вчорашній день, 9 грудня, курс долара на міжбанківських торгах виріс на 5 копійок - з ранкових 28,03/28,05 грн/долар до 28,08/28,10 грн/долар до кінця сесії. Тим часом позитивний новинний фон допомагає гривні продовжувати своє зміцнення до долара, а також і щодо євро.
"Настрої інвесторів змінилися після повідомлення Мінфіну України про надходження макрофінансової допомоги від ЄС. Сума кредиту склала 623,5 млн євро за ставкою 0,125% річних і терміном погашення в 2035 році. Подібне рішення ЄС можна сміливо назвати "новорічним подарунком" для України, оскільки тепер можна не побоюватися за виконання бюджету поточного року. На минулому аукціоні з розміщення ОВДП було запропоновано цілих 7 випусків, чого давно не траплялося. До бюджету було залучено 15,96 млрд грн, а з огляду на те, що до кінця року відбудеться ще 3 розміщення, можна розраховувати на додаткові ресурси від внутрішніх інвесторів. Зростання прибутковості ОВДП і кредит від ЄС здатні повернути нерезидентів у внутрішній борг України, що надасть істотну підтримку курсу національної валюти по відношенню до долара і євро", - говорить аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
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