НБУ вийшов на міжбанк

9 грудня 2020 року Національний банк України нарешті з'явився на міжбанківському валютному ринку. Більше місяця експерти відзначали відсутність активності НБУ в купівлі та продажу валюти. Вчора регулятор закупив долар.

За вчорашній день, 9 грудня, курс долара на міжбанківських торгах виріс на 5 копійок - з ранкових 28,03/28,05 грн/долар до 28,08/28,10 грн/долар до кінця сесії. Тим часом позитивний новинний фон допомагає гривні продовжувати своє зміцнення до долара, а також і щодо євро.