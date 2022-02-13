НБУ випустив нову золоту монету

Національний банк України випустив монету, яка буде цікава колекціонерам. Нова монета має номінал в 1 гривню і випущена в обмеженій кількості. Детальніше про нову монету, зроблену із золота, дізнавалися наші журналісти.

На цей момент нову монету вже можна отримати і використовувати - вона введена в обіг 17 травня і вже курсує на ринках. Варто зауважити, що це пам'ятна грошова одиниця, не створена для повсякденного використання - її випустили обмеженим тиражем, який на цей момент нараховує всього 500 одиниць. Зовні вона частково скопійована зі старої доброї гривневої монети зразка 2004 року, на якій зображений Володимир Великий.

Відповідно до заяв представників Національного банку України, виріб було випущено в пам'ять Володимира Великого - Київського князя, творця середньовічної європейської держави Україна, видатного політичного і державного діяча. Монета золота, в її основу покладено дорогоцінний метал 999,9 проби, його міститься у виробі 15,55 г. Монета досить велика - її діаметр становить 25,0 мм.

Згідно із задумом НБУ, дана грошова одиниця буде цікава в першу чергу:

цінителям рідкості;

нумізматам;

банківським організаціям;

об'єднанням колекціонерів.

Придбати монету можна буде на електронних аукціонах, тому у вільній торгівлі її знайти навряд чи вдасться. Перша монетка була вже розіграна на подібному заході, продаж відбувся в день випуску виробів - 17 травня.