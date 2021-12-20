НБУ випускає дві пам'ятні монети

10:34 31 липень Київ, Україна

Національний банк України заявив, що випустить тираж пам'ятних монет "Повітряні Сили Збройних Сил України". Гроші будуть виконані зі сплаву на основі цинку. Увійдуть в обіг монети з 03 серпня 2020 року.

Монета входить в серію "Збройні сили України" і присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічного виду Збройних Сил України, який є одним з головних інструментів стримування військової агресії проти України.

Діаметр монети становитиме 30 мм. Монету випустять тиражем 1 000 000 штук.

З 28 липня 2020 року НБУ вводить в обіг пам'ятну монету "Старовинне місто Дубно". Пам'ятна монета "Старовинне місто Дубно" буде виконана з нейзильберу.

Монета входить в серію "Стародавні міста України" і присвячена місту Дубно, яке в усі історичні часи було на перехресті важливих історичних і політичних подій, торгових шляхів, а також одним із центрів духовного життя краю.

Діаметр монети становитиме 35 мм, а маса - 16,54 м Монету випустять тиражем 35 000 штук.