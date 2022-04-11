НБУ ввів низку нових правил при купівлі доларів - перелік

Національний банк України вніс зміни для покупки іноземної валюти, зокрема, доларів США. Нові зміни описані в постанові НБУ № 62 від 29 червня 2021 року. На українців чекає низка змін, які позитивно позначаться на роботі з іноземною валютою.

Що змінилося:

Українці можуть купувати долари за безготівковим розрахунком.

При купівлі іноземної валюти немає потреби мати при собі еквівалент у гривні, оскільки можна оплатити необхідну суму з банківської картки.

НБУ дозволив українцям купувати закордонні акції через українського брокера. При цьому існує ліміт - 200 тисяч євро на рік.

Також тепер можна продати безготівкову валюту, а зараховані кошти підуть на картковий рахунок в гривні.

Національний банк на 13 липня встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривні за долар. У порівнянні з попереднім днем курс знизився на 3 копійки.

Нагадаємо, голова Ради з питань міжнародних інвестицій і економічного розвитку України Роман Бабицький озвучив прогноз курсу долара до кінця 2021 року. За його словами, долар буде рости.