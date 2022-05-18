НБУ бачить більше переваг у фіксованому курсі

14:21 18 травня Київ, Україна

Фіксований курс на цей момент корисніший для економіки в умовах війни, каже заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю 18 травня.

"Ми бачимо більше переваг від фіксації обмінного курсу, ніж від іншого режиму. Якщо ситуація змінюватиметься, ми змінюватимемо нашу валютно-курсову політику. Але поки що вважаємо такі кроки недоцільними", – сказав він.

За його словами, зміни валютно-курсової політики дуже залежать від макроекономічного сценарію життя країни.

"Якщо говорити про те, як довго ми зберігатимемо фіксований курс, то відповідь дуже проста: поки ми бачитимемо, що переваги цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму", – кажуть у НБУ.



Однією з передумов повернення до плаваючого курсу Ніколайчук назвав найбільше самобалансування валютного ринку.

"Ми також маємо знову налагодити дію монетарної трансмісії, тому що відпустити обмінний курс, не маючи можливості впливати на нього процентною ставкою – не буде дуже виваженим рішенням", – додав Ніколайчук.

На його думку, говорячи про сценарій керованого повернення до гнучкого обмінного курсу треба враховувати, що він не повинен характеризуватись істотною корекцією в один чи інший бік.