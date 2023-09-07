НБУ посилив правила: банки контролюватимуть ліміти клієнтів

Національний банк України вніс зміни до вимог фінансового моніторингу, які зобов'язують банки реагувати на випадки, коли клієнт перевищує встановлені ліміти для фінансових операцій.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з новими вимогами, банки зобов'язані моніторити та реагувати на ситуації, коли клієнт перевищує максимальну суму фінансових операцій, вказану їм. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового моніторингу та сприяння зниженню ризиків, пов'язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими незаконними діями.
Введено додаткові індикатори підозрілості щодо фінансових операцій клієнтів, включаючи перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, більш ніж удвічі на місяць до встановлення ділових відносин або під час їхнього обслуговування, а також незвичайна активність на рахунках клієнта.
Крім цього, встановлені регуляції для віддаленого встановлення ділових відносин із електронними резидентами.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з новими вимогами, банки зобов'язані моніторити та реагувати на ситуації, коли клієнт перевищує максимальну суму фінансових операцій, вказану їм. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового моніторингу та сприяння зниженню ризиків, пов'язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та іншими незаконними діями.
Введено додаткові індикатори підозрілості щодо фінансових операцій клієнтів, включаючи перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, більш ніж удвічі на місяць до встановлення ділових відносин або під час їхнього обслуговування, а також незвичайна активність на рахунках клієнта.
Крім цього, встановлені регуляції для віддаленого встановлення ділових відносин із електронними резидентами.
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