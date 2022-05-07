НБУ збільшив продажі валют

09:23 07 травня Київ, Україна

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 2 по 6 травня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 310,36 млн. доларів і 269,65 млн. євро.



При цьому НБУ купив 17,50 млн. доларів і 10,30 млн. євро.



Про це повідомляє НБУ.



Продаж незначно зріс у порівнянні з минулим тижнем, коли НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 448,08 млн. доларів і 108,25 млн. євро млн., а також купив 1,5 млн. доларів і 5,5 млн. євро.



З початку року НБУ купив на міжбанку 1798,80 млн. доларів і 106,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 6156,75 млн. доларів і 1755,46 млн. євро.



Негативне сальдо інтервенцій склало 4 357,95 млн. доларів і 1648,49 млн. євро.