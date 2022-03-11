НБУ визначив нові правила встановлення курсу гривні

Правління Національного банку України постановою від 07.10.2020 р. № 140 внесло зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют і розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США і облікової ціни банківських металів.

Зокрема, закріпили, що офіційний курс гривні до іноземних валют і облікова ціна банківських металів використовуються резидентами і нерезидентами України:

1) для відображення в бухгалтерському обліку операцій з іноземною валютою і банківськими металами;

2) для проведення валютних операцій, що здійснюються Національним банком, Державною казначейською службою України;

3) в інших випадках, визначених законодавством України.

Національний банк, резиденти і нерезиденти України мають право використовувати офіційний курс гривні до іноземних валют, облікову ціну банківських металів і довідкове значення курсу гривні до долара США для укладення угод на грошовому і валютному ринках, проте, не мають ніяких зобов'язань цього робити.