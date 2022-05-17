НБУ спростив операції з касами для ФОП

Правління Національного банку України з 15 грудня активує свою постанову про спрощення ведення касових операцій ФОПам. Також буде скасована книга обліків доходів.

Постанова, зокрема, передбачає, що ФОПи - платники єдиного податку I і II груп та платники єдиного податку III групи, які не є платниками податку на додану вартість, вестимуть облік в довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

Водночас підпункти, що стосуються спрощення обліку ФОПами, набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

Ці зміни обумовлені тим, що закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" спростив роботу таких ФОП, скасувавши ведення книги обліку доходів. Нагадаємо, в липні 2020 Верховна Рада прийняла законопроєкт про роботу електронного кабінету і спрощення роботи ФОП, який обмежує паперовий документообіг.