НБУ зміцнює нацвалюту

Національний банк України встановив новий курс і продовжив зміцнювати національну валюту. Таку тенденцію аналітики прогнозують ще протягом поточного тижня. Зараз долар переживає критичне за 2021 рік падіння - курс становить 27,34 UAH/USD.

Зміцнення гривні відбувається на тлі покупки іноземцями облігацій внутрішнього боргу на 1,8 млрд грн після тривалої паузи. Крім цього, учасники ринку знаходяться в очікуванні відкриття ринку землі, що має позитивно відбитися на економічних тенденціях в країні.

Експерти кажуть, що стабільність гривні - це тренд усього 2021 року. І вона триватиме ще якийсь час. При цьому економісти не заперечують наявність ризиків, здатних обвалити гривню. При цьому аналітики розходяться в думці, скільки буде коштувати долар. Так, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що долар на міжбанку через тиждень буде торгуватися за 27,1 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 27,0-27,2 грн.

Фахівець каже, що підтримка України ЄС в питанні кібератак дає шанси ще більше зміцнити гривню.

При цьому, за інформацією Нацбанку, регулятор протягом травня не проводив інтервенцій на міжбанку. Це сталося вперше з липня 2014 року. Всього з початку року НБУ купив на міжбанку $290,5 млн, а продав - $70 млн. Позитивне сальдо склало $220,5 млн. У зв'язку з цим деякі аналітики спрогнозували зростання курсу долара на наступному тижні до позначки 27,65 UAH/USD.

Також на зростання стабільності гривні може вплинути відкриття ринку землі. У разі його відкриття вартість валюти буде коливатися близько 27,25-27,35 грн/дол. Є й інша точка зору. Гривня може девальвувати через заборону польотів в Білорусь. Аналітики вважають, що ревальвація гривні може продовжитися до кінця літа. Максимально низька відмітка очікується в липні-серпні. Тоді курс долара може пробити психологічну позначку і опуститися нижче 27 грн/дол.

А ось восени варто чекати девальвації через необхідність витрачати гроші на газ і вугілля для опалювального сезону. Поки ж українці мають час сходити в обмінні пункти і купити долари за вигідним курсом.