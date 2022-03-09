НБУ: стан економіки України поліпшується

18:30 09 червень Київ, Україна

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин в соціальних мережах розповів про українську економіку і про перевиконання поповнення державного бюджету України. Зокрема, згадувалися темпи нарощування виробництва промислової продукції шляхом внутрішнього та зовнішнього попиту.

Річні темпи зростання обороту продукції добувної та переробної промисловості в квітні склали 59,7% і 53,7%. У порівнянні з березнем зростання становить 4,9% і 5,3%. 

"Результати щомісячних опитувань Національного банку підтверджують позитивні тенденції - індекс ділових очікувань промислових підприємств в травні відновився до значення більш рівноважний рівень (50,8 в травні в порівнянні з 49,8 у квітні), що свідчить про готовність підприємств до збільшення обсягів виробництва", - вказує економіст.

У бюджетній сфері спостерігається перевиконання планів. У травні виконання місячного плану доходів державного бюджету України склало 101,8% (+2,1 млрд до плану), в тому числі загального фонду - 102,7% (+2,8 млрд до плану).

"Перевиконання планових показників по доходах в травні стало можливим завдяки надплановим надходженням від податкових органів на загальну суму 3,5 млрд гривень (104,8% від плану)", - пояснює Данилишин.

Видатки за загальним фондом державного бюджету були виконані в обсязі 454,7 млрд гривень, що становить 92,6% від розпису звітного періоду. Перевищення плану з надходжень поряд з більш низьким у порівнянні з планом виконання видаткової частини держбюджету зумовило його виконання з дефіцитом в розмірі 32,5 млрд гривень, в тому числі загального фонду - 31,3 млрд гривень, що майже втричі нижче розпису звітного періоду (86,5 млрд гривень).

Незважаючи на помірний обсяг виплат з погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в останній декаді травня, обсяги розміщень ОВДП Міністерством фінансів були незначними, що дозволяло стримувати від підвищення вартості державних запозичень.

"Протягом травня на первинних аукціонах було розміщено гривневих ОВДП на суму 11,8 млрд із середньозваженою ставкою 11,22%, що на 11 б.п. перевищує середньозважену прибутковість первинних розміщень гривневих ОВДП в квітні і на 372 б.п. - облікову ставку Національного банку", - нагадує банкір.