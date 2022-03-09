НБУ: стан економіки України поліпшується

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин в соціальних мережах розповів про українську економіку і про перевиконання поповнення державного бюджету України. Зокрема, згадувалися темпи нарощування виробництва промислової продукції шляхом внутрішнього та зовнішнього попиту.

Річні темпи зростання обороту продукції добувної та переробної промисловості в квітні склали 59,7% і 53,7%. У порівнянні з березнем зростання становить 4,9% і 5,3%.

"Результати щомісячних опитувань Національного банку підтверджують позитивні тенденції - індекс ділових очікувань промислових підприємств в травні відновився до значення більш рівноважний рівень (50,8 в травні в порівнянні з 49,8 у квітні), що свідчить про готовність підприємств до збільшення обсягів виробництва", - вказує економіст.

У бюджетній сфері спостерігається перевиконання планів. У травні виконання місячного плану доходів державного бюджету України склало 101,8% (+2,1 млрд до плану), в тому числі загального фонду - 102,7% (+2,8 млрд до плану).

"Перевиконання планових показників по доходах в травні стало можливим завдяки надплановим надходженням від податкових органів на загальну суму 3,5 млрд гривень (104,8% від плану)", - пояснює Данилишин.

Видатки за загальним фондом державного бюджету були виконані в обсязі 454,7 млрд гривень, що становить 92,6% від розпису звітного періоду. Перевищення плану з надходжень поряд з більш низьким у порівнянні з планом виконання видаткової частини держбюджету зумовило його виконання з дефіцитом в розмірі 32,5 млрд гривень, в тому числі загального фонду - 31,3 млрд гривень, що майже втричі нижче розпису звітного періоду (86,5 млрд гривень).

Незважаючи на помірний обсяг виплат з погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в останній декаді травня, обсяги розміщень ОВДП Міністерством фінансів були незначними, що дозволяло стримувати від підвищення вартості державних запозичень.