НБУ повідомив про зростання долара

14:25 20 травня Київ, Україна

За останній тиждень ціна на долар США зросла на 2-3 гривні у небанківських обмінниках.

У Національному банку України пов'язують це із запровадженими валютними обмеженнями та мають намір вплинути на цей курс.



Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.



За останній тиждень курс долара у небанківських обмінниках суттєво виріс.. Якщо 13 травня ціна долара там коливалася в межах 34,2–34,5 грн., то станом на 19 травня долар подорожчав до 36,5–37,5 грн. (за даними платформи minfin.com).



У Національному банку відомо про різке стрибання курсу на готівковому ринку. Таку курсову динаміку там пов'язують із обмеженнями на валютному ринку, запровадженими після 24 лютого.

"Зокрема, конвертація коштів із гривневих рахунків у банківській системі у готівкову валюту була заборона в Україні та суттєво обмежена за кордоном. Внаслідок цього на готівковому сегменті валютного ринку переважаючий дефіцит валюти призводить до послаблення курсу гривні", - пояснив голова НБУ

За його словами, попит на готівковому ринку (який формує ціну долара в обмінниках) формується переважно для спекулятивних заробітків населення, для фінансування сірого імпорту, а також для переведення заощаджень в іноземну валюту.



У той же час НБУ має намір послабити тренд на девальвацію гривні в небанківських обмінниках, зокрема за допомогою зняття низки обмежень на торгівлю валютою банками.

"Для зниження амплітуди цих курсових коливань Національний банк має намір найближчим часом зняти обмеження на курс продажу готівкової валюти банками. Це сприятиме збільшенню ліквідності готівкового сегменту валютного ринку та стабілізації ситуації на ньому", - заявив Шевченко.



Зазначимо, що дії Нацбанку будуть орієнтовані виключно на готівковий валютний ринок.. Водночас, офіційний курс долара НБУ поки що залишає без змін на рівні 29,25 грн. за долар.



Повернутися до плаваючого валютного курсу НБУ планує після виконання низки передумов. Зокрема, стабілізація експортних надходжень, зниження невизначеності, пов'язаної із війною, а також пожвавлення фінансового ринку.