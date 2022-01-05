НБУ зробив прогноз про вартість газу

Національний банк України опублікував щоквартальний звіт, в якому експерти змогли проаналізувати вартість газу і зробити прогноз щодо зростання цін в майбутньому. Аналітики дійшли висновку, що влітку 2021 року блакитне паливо збільшиться в ціні.

При цьому до кінця року вартість на газ зрівняється з показниками 2020 року. Також в прогнозі йдеться про те, що вартість газу буде впливати на адміністративну інфляцію.

В Україні акумулюють газ 26 країн. Відзначається, що в 2020 році «блакитне паливо» в ПСГ України зберігали держави Європейського Союзу, США і Канада. В цьому році приєдналися азіатські компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру і Гонконгу.

Раніше повідомлялося про те, яких збитків зазнала компанія «Нафтогаз». У 2020 році їх оцінили в 11 млрд 800 млн гривень, про це йдеться на урядовому сайті.