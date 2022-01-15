НБУ зробив прогноз про держборг України

Національний банк України зробив прогноз щодо стану української економіки. Один з прогнозів стосувався державного боргу - його обсягу і темпів зниження.

У Національному банку України підрахували, що держборг в поточному році зменшиться до 55,8% ВВП. Такі дані радують, адже в минулому 2020 році він зріс з 50,3 до 60,8% ВВП.

Окреслено і дії, які сприятимуть зниженню боргу - це дотримання виваженої зовнішньої фіскальної політики, причому в умовах, коли економіка зростає, а волатильність обмінного курсу низька.

За два місяці - січень і лютий 2021 року - борг знизився до 58,4% ВВП. Раніше повідомлялося, на що витрачають валюту громадяни України. Лідирують покупка нерухомості і автомобілів, дорога побутова техніка та інші товари.