НБУ рекомендує зробити реструктуризацію боргів по кредитах

Для юридичних і фізичних осіб, які постраждали від карантину, Національний банк України радить реструктуризацію. Йдеться про боргові зобов'язання в різних фінансових установах України.
Так, банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту по кредитах, які будуть реструктуризовані:
- до 30 квітня 2021 (включно) для боржників - фізичних осіб;
- до 31 травня 2021 (включно) - для боржників - юридичних осіб.
Банкам рекомендується не підвищувати процентну ставку по кредитах після реструктуризації.
Банки також повинні застосовувати індивідуальний підхід до середнього і великого бізнесу при реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізичних осіб - оцінку на портфельній основі (це не стосується іпотечного та автокредитування).
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