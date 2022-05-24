НБУ рекомендує зробити реструктуризацію боргів по кредитах

Для юридичних і фізичних осіб, які постраждали від карантину, Національний банк України радить реструктуризацію. Йдеться про боргові зобов'язання в різних фінансових установах України.

"Банкам рекомендовано реструктуризувати кредити позичальників, які зазнали фінансових труднощів від введення обмежувальних заходів і не можуть обслуговувати кредити", - йдеться в повідомленні.

Так, банкам дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту по кредитах, які будуть реструктуризовані:

до 30 квітня 2021 (включно) для боржників - фізичних осіб;

до 31 травня 2021 (включно) - для боржників - юридичних осіб.

Банкам рекомендується не підвищувати процентну ставку по кредитах після реструктуризації.

"Банки не повинні встановлювати комісії за реструктуризацію. Реструктуризацію рекомендується проводити дистанційно. Для її проведення позичальники - юридичні особи повинні надати підтвердження фактів зниження доходів або зупинки роботи", - йдеться в повідомленні.

Банки також повинні застосовувати індивідуальний підхід до середнього і великого бізнесу при реструктуризації з урахуванням звітності та перспектив відновлення, до фізичних осіб - оцінку на портфельній основі (це не стосується іпотечного та автокредитування).