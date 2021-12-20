НБУ розповів про плани України без грошей МВФ

Міжнародний валютний фонд, закінчивши свою місію в Україні, обіцяв повернутися до розгляду питання про фінансування країни в квітні. Відомство чекає врегулювання українським урядом деяких питань. Також Україна має право відмовитися від грошей МВФ. Про наслідки такого вибору розповіли в НБУ.
Як зазначив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, Україна може відмовитися від співпраці з Фондом тільки за двох умов. Одна з них - подальше сприятливе зовнішнє середовище для країни, а на міжнародних фінансових ринках - високий попит до інвестицій в нашу країну, що дозволило б фінансувати дефіцит державного бюджету завдяки зовнішнім і внутрішнім запозиченням. Однак чиновник НБУ вважає такі припущення занадто оптимістичними і такими, що суперечать останнім тенденціям: подорожчання нафти і газу можуть тільки погіршити умови торгівлі для нашої країни. За прогнозами Нацбанку, ця тенденція буде продовжуватися.
Друга умова передбачає зміни в макроекономічній політиці. Припинення співпраці з Фондом загрожує зростанням витрат на обслуговування держборгу, спадом обсягу іноземних інвестицій, а також тиском на валютні резерви Нацбанку. В такому випадку уряд буде змушений скорочувати дефіцит бюджету, курс нацвалюти ослабне, щоб зменшити негативний вплив на платіжний баланс, що тільки прискорить інфляцію.
Чиновник Нацбанку підсумував: відмова від грошей МВФ і отримання права на «суверенну економічну політику» загрожує зменшенням витрат на ключові бюджетні проєкти і зростанням процентних ставок, адже регулятору доведеться здійснювати більш жорстку монетарну політику для призупинення інфляції.
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