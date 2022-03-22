НБУ розповів, що українська економіка відновлюється після 16 місяців коронакризи

Заступник глави Національного банку України розповів про стан економіки країни. За словами Дмитра Сологуба, після 16 місяців кризи, викликаної світовою пандемією, економіка починає своє стабільне зростання. Таку інформацію чиновник надав в рамках пресбрифінгу НБУ.

«Аналізуючи показники діяльності банківської системи з точки зору фінансової стабільності, ми бачимо, що економіка виходить з 16-місячної кризи. Але якщо подивитися цей звіт (звіт про фінансову стабільність НБУ - ред.), то ми побачимо, що для банківської сфери криза так і не розпочалася. Хоча було багато побоювань, враховуючи поведінку банківської системи під час минулих криз», - зазначив Сологуб.

За словами заступника голови НБУ, кризу вдалося подолати завдяки реформам, які були проведені в 2015-2016 роках. Також він додав, що в цьому році НБУ повертає стрес-тестування банків, щоб гарантувати стабільність фінансової системи.

У Нацбанку також додали, що стабільності відновлення економіки сприяє покращена кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках і посилення росту внутрішнього попиту.