НБУ розповів, що українська економіка відновлюється після 16 місяців коронакризи

Заступник глави Національного банку України розповів про стан економіки країни. За словами Дмитра Сологуба, після 16 місяців кризи, викликаної світовою пандемією, економіка починає своє стабільне зростання. Таку інформацію чиновник надав в рамках пресбрифінгу НБУ.
За словами заступника голови НБУ, кризу вдалося подолати завдяки реформам, які були проведені в 2015-2016 роках. Також він додав, що в цьому році НБУ повертає стрес-тестування банків, щоб гарантувати стабільність фінансової системи.
У Нацбанку також додали, що стабільності відновлення економіки сприяє покращена кон'юнктура для українських товарів на зовнішніх ринках і посилення росту внутрішнього попиту.
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