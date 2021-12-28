НБУ розподілив дохід за 2020 рік - Данилишин

Глава Ради Національного банку в своїх соціальних мережах розповів про розподіл прибутку НБУ за 2020 рік. Також Богдан Данилишин повідомив про те, що засідання затвердило фінзвітність регулятора. Йдеться про 40,73 млрд гривень, які НБУ заробив за минулий рік.

Зокрема, із загального прибутку регулятора 16,29 млрд грн буде направлено на формування загальних резервів власного капіталу, а 24,43 млрд грн - перераховано до держбюджету.

Також під час засідання Радою НБУ було затверджено звіт правління Нацбанку про виконання кошторису адміністративних витрат 2020 року. Як повідомлялося, законом "Про держбюджет на 2021 рік" передбачено перерахування прибутку Національного банку в сумі 33 млрд грн. Раніше Національний банк попереджав про ризик невиконання плану щодо доходів в держбюджеті на 2021 рік, в тому числі в частині перерахування прибутку НБУ. Зокрема, в НБУ вказували, що план з відрахувань НБУ до держбюджету на 2021 рік у розмірі 33 млрд грн завищений приблизно на 10 млрд грн.

У 2020 році Національний банк перерахував до державного бюджету 42,72 млрд грн свого прибутку за попередній рік, що на 2 млрд грн більше, ніж заплановано законом про держбюджет.