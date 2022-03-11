НБУ продав валюти всього на 1 мільйон

Згідно з даними з сайту Національного банку України, на міжбанківському валютному ринку Україна продала 1 мільйон доларів. Дані зібрані за тиждень з 12 по 16 жовтня 2020 року. При цьому зазначено, що Центробанк не проводив інтервенцій з купівлі валюти.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її в порівнянні з попереднім тижнем (8,7 млн доларів).

За даними Центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3584,10 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 925,30 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому Центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2025 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе в 2020 році 27,20 грн/долар (попередній прогноз - 30,0 грн/долар).