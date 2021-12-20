НБУ про умови роботи колекторських фірм

11:35 25 листопад Київ, Україна

У Національному банку України розповіли про легальний метод роботи колекторів.

Зокрема, співробітники колекторських компаній можуть здійснювати телефонні та відеопереговори, зустрічатися особисто із боржниками, проте виключно у робочі години, з 9 до 19 години, і лише за умови, що людина дала свою згоду на переговори.

Також колектори можуть надсилати громадянам текстові, голосові та інші повідомлення, йдеться про «автодозвін», або ж надсилати за місцем проживання поштові відправлення з позначкою «вручити особисто». При цьому взаємодіяти з клієнтом можуть не більше двох разів на тиждень.



Всі інші дії, зокрема, шантаж, погрози, нічні дзвінки, збирання інформації про місцеперебування громадянина тощо є незаконними.