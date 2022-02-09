НБУ запропонував стратегію по макростабільності економіки

Національний банк України розробив стратегію, яка на думку фахівців допоможе підняти економіку країни на новий рівень. Інституційна стратегія розроблена на період 2021-2025 рік. Її основна мета - макростабільність української економіки.

Глава Національного банку Кирило Шевченко зазначив, подальший якісний розвиток фінансової екосистеми має враховувати реалії сьогоднішнього дня. Відомо, що реалізація Стратегії буде здійснюватися за трьома стратегічними напрямками розвитку, які деталізуються в 12 стратегічних цілях.

Перший напрямок. Сприяння відновленню і розвитку економіки:

Підтримки макростабільності

Відновлення кредитування економіки

Розвиток ринку фінансових послуг

Розвиток інфраструктури ринків капіталу

Другий напрямок. Цифрові фінанси як драйвер для цифровізації економіки.

Розвиток безготівкової економіки

Підвищення рівня фінансової інклюзії

Розвиток інновацій фінансового сектора

Кіберфінансового сектора

Третій напрямок. Інституційний розвиток та операційна досконалість Національного банку.

Підвищення операційної ефективності

Партнерство та комунікація зі стейкхолдерами Національного банку

Цифрова трансформація Національного банку

Національний банк - кращий роботодавець.

Нагадаємо, що в Україні знімуть всі обмеження на рух капіталу. Як розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан, це передбачено в новій стратегії Нацбанку до 2025 року.