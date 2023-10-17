НБУ підвищив офіційний курс долара та євро

18:54 17 жовтня Київ, Україна

Національний банк України вніс зміни до офіційного курсу долара, вперше за останній тиждень, згідно з даними, опублікованими на сайті регулятора у вівторок, 17 жовтня.



Офіційний курс гривні до долара на завтра встановлено на рівні 36,4507 грн за 1 долар, що є підвищенням на 0,1210 грн. Також було встановлено курс євро, який становитиме 38,5503 грн за 1 євро, збільшившись на 0,2697 грн.



На міжбанківському ринку сьогодні курс долара зріс лише на 1 копійку і становив 36,40-36,42 грн за долар при операціях купівлі-продажу.



На готівковому ринку спостерігається збільшення вартості американської валюти на 5 копійок, досягаючи рівня 38,15 гривні за долар. Цей рівень відповідає значенню, яке було встановлене до того, як Національний банк України перейшов до гнучкого валютного курсу.