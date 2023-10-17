НБУ підвищив офіційний курс долара та євро

Національний банк України вніс зміни до офіційного курсу долара, вперше за останній тиждень, згідно з даними, опублікованими на сайті регулятора у вівторок, 17 жовтня.
Офіційний курс гривні до долара на завтра встановлено на рівні 36,4507 грн за 1 долар, що є підвищенням на 0,1210 грн. Також було встановлено курс євро, який становитиме 38,5503 грн за 1 євро, збільшившись на 0,2697 грн.
На міжбанківському ринку сьогодні курс долара зріс лише на 1 копійку і становив 36,40-36,42 грн за долар при операціях купівлі-продажу.
На готівковому ринку спостерігається збільшення вартості американської валюти на 5 копійок, досягаючи рівня 38,15 гривні за долар. Цей рівень відповідає значенню, яке було встановлене до того, як Національний банк України перейшов до гнучкого валютного курсу.
Офіційний курс гривні до долара на завтра встановлено на рівні 36,4507 грн за 1 долар, що є підвищенням на 0,1210 грн. Також було встановлено курс євро, який становитиме 38,5503 грн за 1 євро, збільшившись на 0,2697 грн.
На міжбанківському ринку сьогодні курс долара зріс лише на 1 копійку і становив 36,40-36,42 грн за долар при операціях купівлі-продажу.
На готівковому ринку спостерігається збільшення вартості американської валюти на 5 копійок, досягаючи рівня 38,15 гривні за долар. Цей рівень відповідає значенню, яке було встановлене до того, як Національний банк України перейшов до гнучкого валютного курсу.
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