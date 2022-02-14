НБУ озвучив причини падіння української економіки

Українська економіка зазнає краху - всі економічні показники знижуються, немає врожаю, скорочується імпорт та експорт. Детальніше в цифрах розбиралися наші журналісти.

У II кварталі 2020 року в Україні зменшився рівень ВВП до 9,9%. У НБУ прокоментували збільшення падіння економіки карантинними обмеженнями та падінням попиту на 10%. Річний рівень ВВП знизився до 11,4%. Про це повідомили в пресслужбі НБУ, посилаючись на звіти Держстату України.

В НБУ перерахували основні причини, які посилили падіння економіки в II кварталі 2020 року:

Скорочення внутрішнього попиту;

Падіння інвестицій;

Скорочення імпорту на 23% і експорту - на 9%.

Через карантинні обмеження показники продуктивності, зростання та розвитку погіршилися практично у всіх підприємств і галузей економіки. Також на зниження зростання економіки вплинув поганий урожай пшениці та пізній старт збору врожаю.

Складна ситуація спостерігається також в будівельній, промисловій та ІТ сферах. Криза вдарила по туризму та сфері обслуговування.