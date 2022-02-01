НБУ відзвітував про держрезерви країни

17:30 12 травень Київ, Україна

Пресслужба Національного банку України повідомила інформацію про міжнародні резерви країни. На початок травня 2021 року обсяг коштів обчислюється в розмірі 28 млрд доларів.



У порівнянні з квітнем міжнародні резерви України зросли на 3,6%, що в кількісному співвідношенні дорівнює 0,96 млрд доларів.









Як кажуть у Нацбанку, на збільшення обсягу резервів вплинули валютні надходження на користь уряду і переоцінка фінансових інструментів.



Нагадаємо, що раніше в Національному банку України повідомили, що в період з 5 по 7 травня регулятор не виходив на міжбанк, це було заплановано. Також відомо, що подібні періоди бували і раніше - наприклад, за квітень їх було чотири.