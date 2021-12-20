НБУ опублікує макропрогноз про карантинну економіку

Глава Національного банку України розповів про те, що очолюване ним відомство розглядає кілька сценаріїв розвитку української економіки в режимі «локдауну». Також, у зв'язку з введенням нових карантинних заходів, НБУ планує опублікувати новий економічний макропрогноз.

"Зараз беремо кілька сценаріїв локдауну для розрахунків нашої моделі: в залежності від того, які сценарії вибере уряд, такими і будемо користуватися. Звичайно, в квітневому прогнозі ми врахуємо посилення обмежень через попадання області/міста в червону зону карантину. Це ризик, який реалізувався", - сказав Кирило Шевченко.

У той самий час Шевченко зазначив, що в оцінці фактора карантину необхідно враховувати два аспекти.

"По-перше, карантинні заходи діють на економіку неоднорідно - майже не впливають на такі галузі економіки як промисловість, сільське господарство, і істотно впливають на сектор послуг, транспорт. По-друге, економіка вже значною мірою адаптувалася до карантинних заходів навіть в секторі послуг", - пояснив глава НБУ.

За його словами, їхній вплив не такий руйнівний, як був у другому кварталі 2020 року, зокрема, негативний вплив січневого локдауну цього року на ВВП Нацбанк оцінив в 0,2 процентного пункту, а березневих обмежень ще менше.

Шевченко додав, що на відміну від минулого року, коли локдаун був введений по всій Україні, поки в червону зону потрапило 11 регіонів - 10 областей і Київ.

Говорячи про інші фактори, що впливають на динаміку української економіки, він вказав, що НБУ очікує збереження високих світових цін на товари, що переважають в українському експорті, в той час, як ціни на енергоносії будуть залишатися відносно стабільними.

"Додатковий фактор - існує ймовірність кращого врожаю, оскільки метеорологічні умови були сприятливими взимку, а також була збільшена площа посівів під озимими культурами", - додав глава НБУ.

В кінці січня цього року НБУ прогнозував невелике скорочення економіки в першому кварталі цього року - на 0,1% і її зростання на 11,3% у другому з подальшим уповільненням до 3,5% і 2,6% в третьому і четвертому кварталах відповідно. Нацбанк очікує збільшення ВВП країни в 2021 році на 4,2%, уряд - на 4,6% після його спаду на 4% в 2020 році.