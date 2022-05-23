НБУ опублікував річний звіт про бюджет 2021

Сьогодні, 21 грудня 2020 року, Національний банк України опублікував річний звіт про фінансову стабільність. Згідно з ним, державний бюджет 2021 потребує коригувань і виправлень. Це пов'язано з побудовою бюджету на оптимістичних припущеннях.

"Бюджет 2021, незважаючи на певні доробки, побудований на оптимістичних припущеннях. Через це існує ризик недоотримання доходів (в тому числі в частині перерахування прибутку НБУ), що може вимагати внесення коригувань", - йдеться в звіті.

Запланований дефіцит державного бюджету в 2021 році є значним, як в абсолютних - 246,6 млрд грн, так і відносних показниках - близько 5,5% ВВП, відзначають в НБУ.

На думку фахівців Нацбанку, здатність уряду його профінансувати безпосередньо залежить від доступу до позик на зовнішніх ринках і позик від МФО.

"Чистий обсяг запозичень має становити 233,4 млрд грн, з яких 55% - ОВДП. Залучення таких значних ресурсів на внутрішньому ринку малоймовірно без повернення на нього іноземних портфельних інвесторів. НБУ неодноразово підкреслював, що не планує вдаватися до непрямого фінансування дефіциту бюджету через збільшення портфеля державних цінних паперів", - відзначають в Нацбанку.

Крім того, відзначено в звіті, високі ризики зростання гарантованого державою боргу.

"У прийнятому бюджеті граничний обсяг надання державних гарантій встановлений в сумі до 88,7 млрд грн., що більш ніж втричі перевищує ліміт, передбачений Бюджетним кодексом і може привести до істотних витрат за такими зобов'язаннями в наступних бюджетних періодах", - відзначають в НБУ.

Відзначається, що значний дефіцит бюджету другий рік поспіль обумовлений необхідністю підтримки економіки в умовах пандемії.