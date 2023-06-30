НБУ обіцяє позбавляти ліцензій за вигадані вимоги обмінників до доларових банкнот

13:32 30 червня Київ, Україна

Учасники валютообмінного ринку, які вигадують власні вимоги до банкнот і "малюють" комісії за послуги, що не існують, наражаються на ризик не тільки неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії.

Про це сказав голова Національного банку Андрій Пишний, коментуючи ситуацію з обміном доларів США та додатковою комісією за прийом старих банкнот.

За словами Пишного, будь-який креатив у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку чи ігнорування вимог Нацбанку призведе до невідворотної та адекватної реакції з боку регулятора.

"Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не тільки неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", - наголосив Пишний.

Він пояснив, що всі долари США, випущені з 1914 року, дійсні.

" "Білі" або "сині" - вони все одно "зелені". Їх вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Жодних додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", - нагадав Пишний.

Керівник НБУ додав, що громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане "пошкодження/знос". Саме тому Нацбанк повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції, пояснив Пишний.

"Це те, що стосується легального поля. Якщо йдеться про нелегальний обмін валюти, роботу без ліцензії НБУ, то своє слово мають сказати правоохоронні органи. Я підписав відповідний лист на керівників силових відомств", – додав глава НБУ.

Останнім часом банки та обмінні пункти в Україні відмовляються приймати купюри з незначною потертістю, написами та печатками, операції з якими раніше здійснювали без проблем. Такі банкноти пропонують здавати із 10-15-відсотковим дисконтом.



Національний банк України заявив, що не приймав жодних нормативно-правових актів, які передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема доларами США серії 1996 року та випущеними в обіг раніше.