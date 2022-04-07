НБУ обіцяє змінити дизайн українських монет для зручності користування - подробиці

Багато українців відзначили, що нові дизайни монет номіналом в 1 і 2 гривні надто схожі. Через це люди зі слабким зором і пенсіонери часто плутають їх. Тому Національний банк України планує внести зміни в дизайн монет для більш зручного користування валютою.

Як пояснюють у Нацбанку, було вирішено врахувати скарги громадян. Про це йшла мова на брифінгу, який був присвячений старту Всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

Також в НБУ розповіли, що оптимізації банкнотно-монетного ряду - не на часі. Як відомо, монети номіналом одна і дві гривні дуже схожі, і лише трохи відрізняються за розміром.

Також НБУ оголосив про те, що продасть на аукціоні 30 червня монети, що вийшли з ужитку. Всього зібралося близько 46 тонн. Це монети номіналом від 1 до 50 копійок. Такі дані оприлюднили в пресслужбі нацрегулятора.