НБУ не купував валюту на міжбанку вже 2 тижні

Національний банк України не виходив на міжбанківський валютний ринок вже двічі - з 5 по 9 квітня і з 12 по 16 квітня 2021 року. Одночасно з цим гривня втрачає свою позицію і її курс щодо валют світу знижується.

Всього з початку року Національним банком за єдиним курсом куплено 230,5 млн доларів і продано 70 млн доларів. З використанням функціоналу Matching з початку року було куплено 60 млн доларів.

У 2020 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 4 929 млн доларів, продав - 3 891 млн доларів. З використанням функціоналу Matching в 2020 році було куплено 478,5 млн доларів, а продано 802 млн доларів.

В ході валютних аукціонів було продано 270,1 млн, при цьому валюта не купувалася на аукціонах. За єдиним курсом було куплено 4 450,5 млн доларів, продано - 2 818,9 млн доларів.

У 2018 році НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн, продав - 1 801,82 млн доларів. У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн, продав - 529,23 млн доларів.