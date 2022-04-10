НБУ не здійснює операції на міжбанку

Інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському ринку НБУ не проводив. Так заявила пресслужба міністерства, відзвітувавши за період 9-13 листопада 2020 року. Також Центробанк відмовився від продажу валюти.

За даними Центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4550,40 млн доларів і продав на 3801,60 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 748,80 млн доларів.

В останній раз НБУ відмовлявся від інтервенцій протягом тижня 19-23 жовтня. НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому Центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ було негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Протягом жовтня знову спостерігався чистий продаж валюти Центробанком - 208,30 доларів. За місяць НБУ жодного разу не виходив з купівлею валюти.